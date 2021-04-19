Певица из Британской Колумбии попала в книгу рекордов Гиннесса. Ей удалось взять самую низкую ноту (C1 на фортепиано) среди женщин.

52-летняя певица Джой Чепмен – новая королева баса. Однако, чтобы стать обладательницей рекорда книги Гиннесса она готовилась целый год, на что ее уговорила племянница.

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Чепмен с детства занимается вокалом. Она пела в церковном хоре, при этом благодаря очень широкому диапазону голоса женщина частенько записывает низкие мужские партии и довольно высокие женские.

Женщина 1 апреля спела ноту С1, которая считается самой низкой у фортепиано. Это стало возможным после долгой практики. Ведь в музыке всегда сложно петь самую высокую или самую низкую ноту.

Я захотела оставить какой-то след... потому что я могу это сделать,

– поделилась впечатлениями Джой.

Добавим, что предыдущий рекордсмен смог взять лишь D2, что на октаву выше чем C1.