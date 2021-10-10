Щось пішло не так: 15 людей, які хотіли приготувати красивий торт, але зазнали кумедної невдачі

Кулінарія, а особливо кондитерське мистецтво, – це доволі клопітка та нелегка справа. А зробити так, щоб вийшло і смачно, і красиво – ще важче.

Чимало людей намагаються створити власні кондитерські шедеври, але без досвіду та відповідних знань результат не завжди виправдовує їхні очікування. Попри це, вони не засмучуються, а із задоволенням публікують фотографії тортиків та тістечок, які здатні розсмішити усю мережу.

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"Мама знає, що мені дуже подобаються їжачки. Цілий день вона забороняла мені заходити на кухню, поки готувала для мене цей іменинний торт"

Фото Reddit / reddituser_1_2_3

"Ось такий Малюк Йода"

Фото Reddit / NightStar79

"Моя дівчина спекла торт у вигляді Денні ДеВіто для своєї подруги"

Фото Imgur

"Спробував зробити дзеркальну глазур"

Фото Reddit / AloneMordakai

"Ми замовляли торт зліва, а отримали торт справа. Елмо бачив і кращі дні"

Фото Reddit / jlust24

"Смакота"

Фото з інстаграму fleamarketdreams

"Як вам єдиноріг?"

Фото з інстаграму mister_matty_b

"Я хотіла торт, схожий на мою кішку. Ось, що вийшло"

Фото Reddit / thehellsbelle

"Торт у вигляді Стіва Харві"

Фото Reddit / vyn203

"Очікування і реальність"

Фото з інстаграму momjective

"Я просто не міг дочекатися, щоб поділитися цим"

Фото з інстаграму annaandraven2017

"У мене запитали, що написати на торті. Я сказав: "Нічого""

Фото з твітера chefgeorgeduran

"Шрек"

Фото з твітера threateningcake

"Приготував Пікачу-торт"

Фото з інстаграму chloesthemeparkadv

"Ми попросили торт у стилі "Друзів""

Фото Reddit / whydoidoitikk

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