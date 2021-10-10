Щось пішло не так: 15 людей, які хотіли приготувати красивий торт, але зазнали кумедної невдачі
Джерело:Reddit
Кулінарія, а особливо кондитерське мистецтво, – це доволі клопітка та нелегка справа. А зробити так, щоб вийшло і смачно, і красиво – ще важче.
Чимало людей намагаються створити власні кондитерські шедеври, але без досвіду та відповідних знань результат не завжди виправдовує їхні очікування. Попри це, вони не засмучуються, а із задоволенням публікують фотографії тортиків та тістечок, які здатні розсмішити усю мережу.
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"Мама знає, що мені дуже подобаються їжачки. Цілий день вона забороняла мені заходити на кухню, поки готувала для мене цей іменинний торт"
Фото Reddit / reddituser_1_2_3
"Ось такий Малюк Йода"
Фото Reddit / NightStar79
"Моя дівчина спекла торт у вигляді Денні ДеВіто для своєї подруги"
Фото Imgur
"Спробував зробити дзеркальну глазур"
Фото Reddit / AloneMordakai
"Ми замовляли торт зліва, а отримали торт справа. Елмо бачив і кращі дні"
Фото Reddit / jlust24
"Смакота"
Фото з інстаграму fleamarketdreams
"Як вам єдиноріг?"
Фото з інстаграму mister_matty_b
"Я хотіла торт, схожий на мою кішку. Ось, що вийшло"
Фото Reddit / thehellsbelle
"Торт у вигляді Стіва Харві"
Фото Reddit / vyn203
"Очікування і реальність"
Фото з інстаграму momjective
"Я просто не міг дочекатися, щоб поділитися цим"
Фото з інстаграму annaandraven2017
"У мене запитали, що написати на торті. Я сказав: "Нічого""
Фото з твітера chefgeorgeduran
"Шрек"
Фото з твітера threateningcake
"Приготував Пікачу-торт"
Фото з інстаграму chloesthemeparkadv
"Ми попросили торт у стилі "Друзів""
Фото Reddit / whydoidoitikk
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