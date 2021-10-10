Многие люди пытаются создать собственные кондитерские шедевры, но без опыта и соответствующих знаний результат не всегда оправдывает их ожидания. Несмотря на это, они не унывают, а с удовольствием публикуют фотографии тортиков и пирожных, которые способны рассмешить всю сеть.

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"Мама знает, что мне очень нравятся ежики. Целый день она запрещала мне заходить на кухню, пока готовила для меня этот именинный торт"

Фото Reddit / reddituser_1_2_3

"Вот такой Малыш Йода"

Фото Reddit / NightStar79

"Моя девушка испекла торт в виде Дэнни ДеВито для своей подруги"

фото Imgur

"Попробовал сделать зеркальную глазурь"

Фото Reddit / AloneMordakai

"Мы заказывали торт слева, а получили торт справа. Элмо видел и лучшие дни"

Фото Reddit / jlust24

"Вкуснотища"

Фото из инстаграма fleamarketdreams

"Как вам единорог?"

Фото из инстаграма mister_matty_b

"Я хотела торт, похожий на мою кошку. Вот, что получилось"

Фото Reddit / thehellsbelle

"Торт в виде Стива Харви"

Фото Reddit / vyn203

"Ожидание и реальность"

Фото из инстаграма momjective

"Я просто не мог дождаться, чтобы поделиться этим"

Фото из инстаграма annaandraven2017

"У меня спросили, что написать на торте. Я сказал:" Ничего""

Фото из твитера chefgeorgeduran

"Шрек"

Фото из твитера threateningcake

"Приготовил Пикачу-торт"

Фото из инстаграма chloesthemeparkadv

"Мы попросили торт в стиле "Друзей""

Фото Reddit / whydoidoitikk