Многие люди пытаются создать собственные кондитерские шедевры, но без опыта и соответствующих знаний результат не всегда оправдывает их ожидания. Несмотря на это, они не унывают, а с удовольствием публикуют фотографии тортиков и пирожных, которые способны рассмешить всю сеть.
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"Мама знает, что мне очень нравятся ежики. Целый день она запрещала мне заходить на кухню, пока готовила для меня этот именинный торт"
Фото Reddit / reddituser_1_2_3
"Вот такой Малыш Йода"
Фото Reddit / NightStar79
"Моя девушка испекла торт в виде Дэнни ДеВито для своей подруги"
фото Imgur
"Попробовал сделать зеркальную глазурь"
Фото Reddit / AloneMordakai
"Мы заказывали торт слева, а получили торт справа. Элмо видел и лучшие дни"
Фото Reddit / jlust24
"Вкуснотища"
Фото из инстаграма fleamarketdreams
"Как вам единорог?"
Фото из инстаграма mister_matty_b
"Я хотела торт, похожий на мою кошку. Вот, что получилось"
Фото Reddit / thehellsbelle
"Торт в виде Стива Харви"
Фото Reddit / vyn203
"Ожидание и реальность"
Фото из инстаграма momjective
"Я просто не мог дождаться, чтобы поделиться этим"
Фото из инстаграма annaandraven2017
"У меня спросили, что написать на торте. Я сказал:" Ничего""
Фото из твитера chefgeorgeduran
"Шрек"
Фото из твитера threateningcake
"Приготовил Пикачу-торт"
Фото из инстаграма chloesthemeparkadv
"Мы попросили торт в стиле "Друзей""
Фото Reddit / whydoidoitikk
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