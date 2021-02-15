Щоб вилікувати розбиті серця: в інстаграмі є магазин, в якому продаються речі колишніх коханих

У магазині Once-Loved Store продаються обручки, браслети, фотоапарати і навіть портативний кондиціонер.

Kedai Pernah Sayang – це обліковий запис в Instagram, створений 27-річним Хазімом Азаманом. У сестри інженера з Малайзії від колишнього хлопця залишились кружка, камера Instax і MacBook, які були їй не потрібні. Тож Азаман вирішив продати ці речі.

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Йому вдалося продати їх приблизно за 2, 37 і 250 доларів відповідно одному з перших підписників магазину. За словами Азамана, його сестра стала щасливішою після того, як позбулася речей колишнього хлопця.

Вона поїхала досить давно, але спогади залишилися. Вона хотіла позбутися предметів, тому що вони займали занадто багато місця,

– сказав Азаман.

Але наповну сторінка в інстаграм запрацювала як інтернет-магазин через кілька тижнів – після того, як один з відвідувачів сторінки поширив її у Твіттері. Азаман говорить, що його поштова скринька заповнена повідомленнями від людей, які хочуть позбутися спогадів про минулі відносини.

Клієнти пишуть Азаману, надаючи фотографії та детальну інформацію про товари, які вони хотіли б продати. Після перегляду клієнта і його товару Азаман публікує вподобані речі в Instagram. Зацікавлені покупці коментують фотографії, щоб Азаман міг зв'язати їх з продавцями. Він отримує комісію від продажів.

Найпоширеніші речі – це обручки, фотоапарати, годинники і сумочки. Одного разу Азаман навіть отримав запит на продаж нижньої білизни, але він відмовився продавати нижню білизну.

Зараз сторінка в інстаграм налічує 22 700 підписників. Азаман вважає, що його популярність зростає через те, що людям комфортно розповідати про погані стосунки.

Я хочу допомогти людям рухатися далі. Їм не потрібно зациклюватися на своєму минулому, тому що воно ніколи не йде їм на користь. Це ніколи не приносить користі їхньому психічному здоров'ю, ніколи не приносить користі їхньому майбутньому, ніколи не приносить користі ні для чого...