В магазине Once-Loved Store продаются обручальные кольца, браслеты, фотоаппараты и даже портативный кондиционер.

Kedai Pernah Sayang – это учетная запись в Instagram, созданная 27-летним Хазимом Азаманом. У сестры инженера из Малайзии от бывшего парня остались кружка, камера Instax и MacBook, которые были ей не нужны. Поэтому Азаман решил продать эти вещи.

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Ему удалось продать их примерно за 2, 37 и 250 долларов соответственно одному из первых подписчиков магазина. По словам Азамана, его сестра стала счастливее после того, как избавилась от вещей бывшего парня.

Она уехала довольно давно, но воспоминания остались. Она хотела избавиться от предметов, потому что они занимали слишком много места,

– сказал Азаман.

Но вовсю страница в инстаграм заработала как интернет-магазин через несколько недель – после того, как один из посетителей страницы распространил ее в Твиттере. Азаман говорит, что его почтовый ящик заполнен сообщениями от людей, которые хотят избавиться от воспоминаний о прошлых отношениях.

Клиенты пишут Азаману, предоставляя фотографии и подробную информацию о товарах, которые они хотели бы продать. После просмотра клиента и его товара Азаман публикует понравившиеся вещи в Instagram. Заинтересованные покупатели комментируют фотографии, чтобы Азаман мог связать их с продавцами. Он получает комиссию от продаж.

Самые распространенные вещи – это кольца, фотоаппараты, часы и сумочки. Однажды Азаман даже получил запрос на продажу нижнего белья, но отказался продавать нижнее белье.

Сейчас страница в инстаграм насчитывает 22 700 подписчиков. Азаман считает, что его популярность растет из-за того, что людям комфортно рассказывать о плохих отношениях.

Я хочу помочь людям двигаться дальше. Им не нужно зацикливаться на своем прошлом, потому что оно никогда не идет им на пользу. Это никогда не приносит пользы их психическому здоровью, никогда не приносит пользы их будущему, никогда не приносит пользы ни для чего...