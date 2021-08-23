Щоб обідати разом з улюбленцем: в Японії розробили стіл з отвором для кота

Японська компанія Dinos випустила незвичайну серію обідніх столів. Їх особливість в отворі й спеціальній підставці в центрі.

Меблі, які орієнтовані на кішок, ніби нагадують, хто насправді головний у домі. За задумом виробників, так обід з пухнастим членом сім'ї стане більш зручним і затишним.

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"Розслабляйтеся з кішками" – так називається стіл. Він має 130 сантиметрів у довжину і 85 у ширину. Якщо зняти кришечку в центрі столу – домашній улюбленець може виглядати з отвору, в якому він ідеально поміщається. А сидіти котик може на спеціальній полиці, яка розташована під стільницею. Таким чином, пухнастик може бути в центрі всього, що відбувається. А для котів, які хочуть більше розслабитися, компанія пропонує подушки для полиць.



Щоб обідати разом з улюбленцем / Фото dinos

Якщо хтось не схоче запрошувати кішку на обід – отвір можна закрити кришкою, а нижню полицю пристосувати для зберігання речей.



В Японії розробили стіл з отвором для кота / Фото dinos



Меблі можуть використовуватися людьми та кішками / Фото dinos

Стіл представлений у двох кольорах: темному і світлому. Його ціна – 159 500 єн (близько 39 тисяч гривень).

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