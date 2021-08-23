Мебель, которая ориентирована на кошек, как будто напоминает, кто на самом деле главный в доме. По замыслу производителей, так обед с пушистым членом семьи станет более удобным и уютным.

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"Расслабляйтесь с кошками" – так называется стол. Он 130 сантиметров в длину и 85 в ширину. Если снять крышечку в центре стола – домашний любимец может выглядывать из отверстия, в котором он идеально помещается. А сидеть котик может на специальной полке, которая расположена под столешницей. Таким образом, пушистик может быть в центре всего происходящего. А для кошек, которые хотят больше расслабиться, компания предлагает подушки для полок.



Чтобы обедать вместе с любимцем / Фото dinos

Если кто-то не захочет приглашать кошку на обед – отверстие можно закрыть крышкой, а нижнюю полку приспособить для хранения вещей.



В Японии разработали стол с отверстием для кота / Фото dinos



Мебель может использоваться людьми и кошками / Фото dinos

Стол представлен в двух цветах: темном и светлом. Его цена – 159 500 иен (около 39 тысяч гривен).

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