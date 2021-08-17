Що це таке: спантеличені альпаки знайомляться з кішкою – кумедне відео
Джерело:ViralHog
Кумедне знайомство нещодавно відбулося на фермі альпак в Нідерландах. Туди пробралася кішка, і схоже, що неабияк здивувала місцевих мешканців. Спантеличені альпаки уважно стежили за тим, що робить їхня гостя.
Вони всюди ходили за нею, уважно придивлялися і принюхувалися, але, мабуть, так і не змогли зрозуміти, хто перед ними. Кішці ж така увага не заважала – вона спокійно займалася своїми справами і лише кілька разів незадоволено м'явкнула, коли альпаки здалися їй занадто надокучливими.
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Схоже, що вона зовсім не боялася у кілька разів більших за себе тварин. А от альпаки не були такими впевненими – коли кішка робила якісь непередбачувані рухи, вони напружено відсахувалися.
Альпаки знайомляться з кішкою: дивіться відео
Відео опублікувати на ютуб-каналі з вірусними роликами ViralHog. Знайомство альпак та кішки зібрало понад 55 тисяч переглядів, а також розвеселило та розчулило людей, що залишали свої коментарі:
- "Альпаки думають: "Чому вона така низька?"";
- "Що це таке? Воно виглядає зовсім не так, як ми";
- "Кішка схожа на королеву";
- "Вони намагаються зрозуміти, що їхній грумер зробить з кішкою";
- "Альпаки не розуміють, чому їй можна залишити хутро, а їм ні";
- "Вони чарівні і здаються дуже милими";
- "Альпаки схожі на великих котів, це мило".
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