Що це таке: спантеличені альпаки знайомляться з кішкою – кумедне відео

Кумедне знайомство нещодавно відбулося на фермі альпак в Нідерландах. Туди пробралася кішка, і схоже, що неабияк здивувала місцевих мешканців. Спантеличені альпаки уважно стежили за тим, що робить їхня гостя.

Вони всюди ходили за нею, уважно придивлялися і принюхувалися, але, мабуть, так і не змогли зрозуміти, хто перед ними. Кішці ж така увага не заважала – вона спокійно займалася своїми справами і лише кілька разів незадоволено м'явкнула, коли альпаки здалися їй занадто надокучливими.

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Схоже, що вона зовсім не боялася у кілька разів більших за себе тварин. А от альпаки не були такими впевненими – коли кішка робила якісь непередбачувані рухи, вони напружено відсахувалися.

Альпаки знайомляться з кішкою: дивіться відео



Відео опублікувати на ютуб-каналі з вірусними роликами ViralHog. Знайомство альпак та кішки зібрало понад 55 тисяч переглядів, а також розвеселило та розчулило людей, що залишали свої коментарі:

"Альпаки думають: "Чому вона така низька?"";

"Що це таке? Воно виглядає зовсім не так, як ми";

"Кішка схожа на королеву";

"Вони намагаються зрозуміти, що їхній грумер зробить з кішкою";

"Альпаки не розуміють, чому їй можна залишити хутро, а їм ні";

"Вони чарівні і здаються дуже милими";

"Альпаки схожі на великих котів, це мило".

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