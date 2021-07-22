Що таке ігри з живими дилерами або як влаштовані live-казино

За останні роки онлайн-казино стали неймовірно популярними, адже вони дають можливість грати в улюблені ігри будь-де і будь-коли. Проте, деяким гравцям все-таки бракує атмосфери фізичного казино, і тоді вони звертаються до live-казино.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, що таке казино з живими дилерами, як вони працюють та в які ігри можна пограти з круп'є в інтернеті.

Це цікаво Фінансова грамотність для гемблерів: як правильно керувати грошима, граючи в казино

Що таке live-казино

Live-казино – це органічне поєднання віртуального і реального гемблінгу та ідеальний варіант для тих гравців, які однаково цінують мобільність інтернет-казино і розкіш фізичних гральних закладів.

У live-казино гравці мають можливість зіграти з професійним круп'є, що спілкується з ними зі стилізованої студії в онлайн-режимі. Усе, що для цього потрібно – пристрій з доступом до мережі.

Зважаючи на це, казино з живими дилерами особливо подобаються людям, які грають не лише заради розваги та заробітку, а й для того, щоб поспілкуватися з круп'є та іншими гравцями, а також отримати персоналізований сервіс.

Водночас, граючи в такому казино, не потрібно покидати свою зону комфорту, одягати офіційний костюм, щоб відповідати дрес-коду, та вчити правила етикету в казино. Отримати дозу незабутніх емоцій і порцію спілкування з однодумцями можна у максимально зручних умовах.

Читайте також Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

Принципи роботи



Live-казино – це комфортне та веселе дозвілля для гемблерів / Фото Freepik

Круп'є чи професійні актори, що виконують роль дилера, ведуть гру з облаштованої студії, що імітує казино, або ж зі справжнього залу грального закладу. Найчастіше команда дилерів працює позмінно, аби забезпечити гемблерам можливість грати у будь-який час.

Гравці слідкують за прямою трансляцією у мобільних додатках чи на сайтах казино. Там вони спілкуються між собою, роблять ставки та беруть активну участь у грі. Грати можна в одній віртуальній кімнаті з іншими гемблерами або ж приватно, тобто сам на сам із дилером.

Круп'є відповідають лише за організаційну та розважальну складову процесу гри. Натомість усе, що стосується грошей, зокрема й поповнення рахунків гравців чи виплата виграшів, контролює автоматизоване програмне забезпечення.

Таким чином у live-казино чітко розподілені зони відповідальності, щоб забезпечити максимальне задоволення клієнтам. Від живих людей вони отримують справжні емоції та спілкування, а от розрахунками, які потребують чіткості, займається комп'ютер.

Крім того, у кожному live-казино працює команда технічного персоналу, який спостерігає за іграми та контролює роботу програм. Ці люди слідкують за процесом з обох боків, щоб виключити помилки казино та попередити можливе шахрайство чи порушення правил гравцями.

Ігри з живими дилерами

З ростом популярності live-казино оператори та провайдери пропонують все більше різноманітних ігор, аби кожен гемблер зміг обрати розвагу собі до смаку.

Найчастіше у казино з живими дилерами можна зіграти у традиційні настільні ігри (різні варіанти рулетки, блекджеку, покеру, бакари), різноманітні лотереї, ігри в кості, а також унікальні та сучасні ігри нового покоління, які розробляють спеціально для live-казино.

Зверніть увагу Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Кожен гравець обирає для себе той вид казино, який найбільше йому подобається та якнайкраще відповідає його власним вимогам. Насправді не так важливо, де саме ви граєте, головне пам'ятати, що