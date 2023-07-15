Ринок настільних ігор зараз просто кишить від різноманіття. 24 Канал розповість про топ-5 найкращих ігор, які будуть цікаві і дорослим, і дітям.

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"Монополія"

Ми впевнені, що ви пам'ятаєте "Монополію". Її вважають королевою настільних ігор та найкращим фінансовим учителем. У класичному варіанті необхідна наявність 2 – 6 гравців: кожен повинен мати власну фішку. Сенс гри – купити якомога більше нерухомості та стати монополістом.



Гра "Монополія" / Фото Unsplash

"Доббл"

Це суперцікаві гра, яка перетворить ваш вечір із друзями або дітьми на захоплююче проведення часу. Головний принцип грунтується на швидкості мислення. Компактна коробочка містить круглі картки з 8 різними зображеннями. Однак на кожній картці є картинка, яка присутня й на інших примірниках. Це їх і пов'язує, і саме на цьому побудована механіка гри – знайти першим загальну картинку.

Розробники пропонують п'ять варіантів гри, які об'єднує один принцип. Саме він гарантує простоту, веселощі, змагання та різноманітність.

"Свинтус. Зомбі"

Ця гра є продовженням легендарної карткової настолки, в якій почався апокаліпсис. Граючи, ви повністю поринете в процес, подумки перенесетеся в пост апокаліптичний світ і станете справжнім зомбі. Та навіть можете заразити смертельним вірусом своїх товаришів. А ось себе зможете вилікувати, для цього достатньо знайти і застосувати диво вакцину. Зрештою, вижити вдасться тільки одному.



В які ігри пограти всій родині / Фото Unsplash

"Вибухові кошенята"

Цю гру вважають кращою настолкою для вечірок. Однак і для затишних сімейних вечорів вона також підійде. Весела, динамічна, захоплююча, в цій грі навіть присутня легка нотка напруги. Правила вкрай прості, розв'язка може бути дуже несподіваною, тому ніхто з вашої компанії не залишиться байдужим від захоплюючого процесу.

UNO

Очевидно, раніше ви вже чули про цю гру. Це й не дивно, адже UNO – одна з найпопулярніших карткових ігор, яка має багато мільйонів шанувальників у всьому світі та зацікавить і дітей, і дорослих.

Грати в неї рекомендують від 7 років. Однак є і виняток: комплект UNO Zoo сподобається і малечі. Рекомендований вік для цієї гри — від 3 років. Вона має більш спрощені правила в порівнянні з традиційним варіантом.



І діти, і дорослі полюбляють UNO / Фото Unsplash