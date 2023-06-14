24 Канал зробив підбірку кінопрем’єр, які не варто пропускати. Отож, обирайте свій улюблений жанр та вирушайте в кіно!

Варто почитати Найкращі бойовики всіх часів, які зроблять вихідні захопливими

1. " Флеш"

Фантастичний бойовик "Флеш" сподобається любителям спецефектів та гострих відчуттів. За сюжетом, внаслідок нещасного випадку головний герой – криміналіст Баррі Аллен, отримує найсильніший удар блискавки. Чоловік на довгі місяці залишається прикутим до лікарняного ліжка. Весь цей час він перебуває у комі. Лікарі не дають жодних гарантій, але Баррі не тільки приходить до тями, але й розуміє, що став володарем унікальної сили – тепер він може переміщатися у просторі зі швидкістю світла. Та подорож в минуле, яку він спланував, аби врятувати свою родину, випадково змінює майбутнє. Чоловік опиняється в пастці, з якої дуже складно вирватися.

Режисер фільму – Андрес Мускетті.

"Флеш": дивіться відео трейлеру

2. "Персональний водій"

Французька комедія "Персональний водій" – легкий фільм для всієї родини про дружбу, співчуття, повагу та кохання. За сюжетом стрічки таксист приїхав на виклик до вередливої бабусі, яка забажала їхати через пів Парижа і безперестанку говорить до водія. Пасажирка розповідає, що замовила цю поїздку, аби востаннє побачити місця своєї молодості. Вона відверто розповідає новому знайомому про свої молоді роки та кохання, за яким дуже сумує.

Режисер стрічки – Крістіан Каріон.

"Персональний водій": дивіться відео трейлеру

3. "У пошуках короля"

Британська комедія зображує життя жінки Філіпи, яка втомилася через фінансові труднощі та нудну роботу. Задля того, аби протистояти рутині, вона захоплюється вивченням історії. Її цікавить постать короля Річарда ІІІ, який загинув у бою. Філіпа вирішує знайти його останки, але цей пошук обернеться великим випробуванням як для неї, так і для її оточення.

Режисер фільму – Стівен Фрірз.

"У пошуках короля": дивіться відео трейлеру

4. "Стихії"

За сюжетом події розгортаються у місті Стихій, у якому разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці. Головна героїня Теплинка – рішуча, кмітлива і запальна дівчина – потоваришувала з хлопцем на ім'я Плин, який звик пливти за течією у житті. Але дружба може завершитися, адже існує правило, що стихії не можна змішувати.

Режисер анімації – Пітер Сон.

"Стихії": дивіться відео трейлеру

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