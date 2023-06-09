Тож якщо ви планували кіновечір на вихідних, пропонуємо переглянути одну з видовищних стрічок. А обирати є з чого, адже в рейтингу найкращих бойовиків усіх часів – 24 фільма на будь-який смак.

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"Сім самураїв" (1954)

Бойовик створений режисером Акірою Куросавою. У центрі подій – бідне село, де на місцевих мешканців нападає група бандитів. Люди знаходять допомогу у 7 мандрівних самураїв, які ризикують своїм життям, аби захистити місцевих жителів.

Захопливі сцени бійок у фільмі були новаторськими свого часу, адже режисер використав кілька камер для зйомок. Імпровізації талановитих акторів Тосіро Міфуне та Такаші Шимура також зробили поєдинки більш реалістичними та небезпечними. Тож однозначно "Сім самураїв" варті вашої уваги.

"Сім самураїв": дивіться відео трейлер

"Леон" (1994)

Культовий фільм відомого режисера Люка Бессона, який змальовує історію професійного кілера Леона (Жан Рено) та 12-річної Матильди (Наталі Портман). Чоловік опікується дівчинкою після того, як всю її сім'ю вбили. Вона швидко виявляє, що Леон — найманий вбивця, і просить навчити користуватися зброєю, аби вона могла помститися кривдникам.

"Леон": дивіться відео трейлеру

"Погані хлопці" (1995)

"Погані хлопці" — один із найкращих фільмів режисера Майкла Бея, а жарти та дружба між Віллом Смітом та Мартіном Лоуренсом перетворили його на крутий бойовик усіх часів.

За сюжетом, головні герої є повною протилежністю один одному: зразковий бідний сім'янин та багатий холостяк. Єдине спільне між ними – це робота в поліції, яка щодня кидає нові виклики. На цей раз вони мають зловити злочинця, який вкрав наркотики із секретного складу. А ще врятувати дівчину, яка випадково опинилася на його шляху. Та для виконання завдання чоловікам доведеться помінятися місцями.

"Погані хлопці": дивіться відео трейлеру

"Гладіатор" (2000)

"Гладіатор" режисера Рідлі Скотта наповнений сценами вбивств, помсти та чудової гри голлівудських акторів: Рассела Кроу та Хоакіна Фенікса. Фільм поєднує у собі реалістичну дію з історичним періодом.

Кроу грає роль іспано-римського генерала Максима Децима Мерідія, якого зраджують, коли Коммод, амбіційний син імператора Марка Аврелія, вбиває свого батька і захоплює трон. Зведений до рабства, він підіймається в кар'єрі через гладіаторську арену, аби помститися за вбивство родини та свого імператора.

"Гладіатор": дивіться відео трейлеру

"Божевільний Макс: Дорога гніву" (2015)

"Божевільний Макс: Дорога гніву" — це ніби подорож з пекла від режисера Джорджа Міллера. Для головного героя Макса єдиний спосіб втамувати гіркоту втрати дружини - це побути наодинці, але це йому не вдається. Він потрапляє на лінію перехресного вогню між конвоєм під проводом імператриці Фюріози і запеклими воїнами, які їх переслідують. Мета бандитів - жінки, здатні дати потомство. Макс стає на бік втікачок, які збираються перетнути небезпечну пустелю, але ще не знає, чим це завершиться.

Цікаво, що на виробництво стрічки пішло цілих 25 років.

"Божевільний Макс: Дорога гніву": дивіться відео трейлер

"Атомна блондинка" (2017)

Бойовик "Атомна блондинка" зняв режисер Девід Літч. Стрічка розповідає історію про талановиту шпигунку.

У центрі подій – агентка Лоррейн Бротон (Шарліз Терон), яка є сексуальною, небезпечною і використовує весь арсенал своїх унікальних умінь під час нездійсненних місій. У неспокійному Берліні, куди її направляють із завданням повернути секретне досьє, вона змушена співпрацювати з іншим агентом під прикриттям. Проте водночас вони повинні долати разом шлях шпигунських ігор та небезпечних пригод.

"Атомна блондинка": дивіться відео трейлер