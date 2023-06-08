24 Канал зробив добірку кіноновинок, які потрібно обов’язково переглянути у кіно.

Дивіться також 5 комедій про весілля, які зможуть розсмішити кожного

"Трансформери: Час Звіроботів"

Усі прихильники трансформерів нарешті дочекалися нової частини! Це вже 7-й фантастичний бойовик про інопланетних роботів, які здатні змінювати свою форму.

За сюжетом, події розгортаються у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорка дізнаються про давній конфлікт, що триває між трьома фракціями трансформерів: Максималами, Предаконами та Террорконами. Світ опиниться за крок до прірви, але людству потрібно об'єднати сили в глобальному поєдинку.

Режисером стрічки виступив Стівен Кейпл-молодший. До речі, він вперше доєднався до команди творців "Трансформерів".

"Трансформери: Час Звіроботів": дивіться відео трейлеру

"Кудлаті перці"

Комедійний пригодницький фільм "Кудлаті перці" підніме настрій дорослим та дітям. За сюжетом, песика, на ім‘я Реджі, господар неочікувано виганяє з дому. Проте чотирилапий не розгубився та вирішив вигадати план помсти для свого кривдника. Для цього він хоче об'єднати сили разом з іншими кудлатими, але ще не знає, скільки пригод чекає попереду.

Режисер стрічки – Джош Ґрінбаум.

"Кудлаті перці": дивіться відео трейлеру

"Кілер на пів ставки"

Французька комедія показує життя чоловіка, якому неочікувано довелося змінити роботу. Раніше він працював професійним кілером, але потім щось пішло не так. Виявилось, що чоловік втрачає свідомість, коли бачить кров. Після негайного звільнення сусіди пропонують йому попрацювати менеджером у кол-центрі. А далі починається найцікавіше!

Режисер фільму – Сесілія Руа.

"Кілер на пів ставки": дивіться відео трейлеру

Які ще фільми можна подивитися у кіно: