Актуальну кіноафішу на 14 – 21 грудня дивіться на 24 Каналі.

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"Вонка"

Жанри: комедія, пригоди, мюзикл, фентезі

Фільм розповість про молодого Віллі Вонка і про те, як він познайомився з Умпа-Лумпами.

Офіційний трейлер "Вонка": дивіться відео

"Анатомія падіння"

Жанри: трилер, драма, кримінал

Життя успішної письменниці Сандри Войтер перевертається після загадкової смерті чоловіка. Їй звинувачують у вбивстві. Проте що далі ведеться розслідування, то більше спливає підозрілих обставин. Що ж сталося насправді в їхньому самотньому шалі у французьких Альпах?

Офіційний трейлер "Анатомія падіння": дивіться відео

"Погані гноми. Різдвяний розгром"

Жанр: комедія

Нарешті сім'я зібралася на свята у казкову засніжену Норвегію, щоб провести найкращі дні року у затишному будиночку. Батько вирішив прикрасити все навколо святковою ілюмінацією, дівчатка готують музику для запальних танців, а малюк вирішив дослідити занедбану комору. Несподівано з'ясувалося, що там живуть комори – милі створіння, але вони мають перелік суворих правил: ніякого яскравого світла, ніяких гучних звуків і ніяких перестановок. Але ж ця родина приїхала святкувати! І не збирається вірити в місцеві вигадки про злих гномів. Вони їх дуже розлютили!

Офіційний трейлер "Погані гноми. Різдвяний розгром": дивіться відео

"Три мушкетери: Міледі"

Жанри: пригоди, історичний, екшн

Адаптація однойменного роману Олександра Дюма. Від Лувру до Букінгемського палацу, від нетрів Парижа до облоги Ла-Рошелі... у королівстві, розділеному релігійними війнами і якому загрожує вторгнення Англії, мушкетери схрестять свої шпаги і вирішать долю Франції.

Офіційний трейлер "Три мушкетери: Міледі": дивіться відео

"Ідеальна ілюзія"

Жанри: драма, мелодрама

Головний герой завжди мріяв малювати, однак досягти успіху в цьому напрямі без зв'язків та фінансової допомоги досить складно. Тим більше, це стало неможливо, коли у чоловіка з'явилася сім'я. З цієї причини Тоні влаштовується працювати в спа-салон, в якому багато співробітників і начальство відзначають його старанність і працьовитість, але через неприємний інцидент його звідти звільняють. Герою не хочеться зізнаватись своїм близьким у провалі. У цей час він зустрічає привабливу Кьяру. Вона досить багата і обіцяє герою допомогти влаштуватися на роботу в художню галерею. Завдяки цьому перед Тоні відкриваються нові перспективи, але водночас він невдовзі розуміє, що Кьяра небезкорисливо пропонує йому свою допомогу.

Офіційний трейлер "Ідеальна ілюзія": дивіться відео

"Виживуть лише коханці"

Жанри: драма, романтика

Головні персонажі фільму "Виживуть лише коханці" давні вампіри Адам та Єва, які бачили всю історію людства та живуть тисячі років серед людей. Адам став рокером, але вже постарів і живе самітником у тиші та депресії. А Єва все ще ходить на тусовки і розважається, як хоче серед зірок. Якось вона вирішує поїхати до старого коханця Адама, щоб витягнути його зі спокою і дати можливість запалити іскру. Але незабаром з'являється сестра Єви, на ім'я Ава, яка вирішує навести шум і втрутитися в їхні стосунки. Почнеться протистояння в якому важко передбачити чи коханці виживуть…

Офіційний трейлер "Виживуть лише коханці": дивіться відео