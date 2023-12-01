Що подивитися 1 – 7 грудня у кіно – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Нескінченність за Флоріаном"

Жанр: документальний

Напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр'єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір – "Летючу тарілку" на Либідській площі в Києві. Тепер тут має з'явитись черговий торговий центр. За допомогою молодих архітекторів та активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну угоду. Водночас вони поринають у боротьбу за спадщину модернізму з корумпованими чиновниками та скандальними забудовниками.

Трейлер фільму "Нескінченність за Флоріаном": дивіться відео

"Дочка болотного короля"

Жанр: трилер, драма

Дванадцять років Хелена прожила в ізоляції під наглядом батька-тирана та вбивці, відомого під прізвиськом "Болотний цар". І тільки, коли його запроторили за ґрати, дівчинка нарешті почала жити нормальним життям. Тепер вона має нову родину, яка нічого не знає про її загадкове минуле. Через багато років "Болотний Цар" втікає з в'язниці і Хелена змушена допомогти поліції відловити легендарного злочинця, щоб убезпечити близьких від небезпеки. Але для цього їй доведеться використати всі навички, якими її навчив жорстокий батько.

Трейлер фільму "Дочка болотного короля": дивіться відео

"Як зайнятися сексом"

Жанр: драма

Після закінчення школи три подруги вирушають на відривні канікули до Греції. Тут вони планують розважитись, перш ніж підуть до університетського життя. Головна героїня Тара, єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити. Але ця подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.

Трейлер фільму "Як зайнятися сексом": дивіться відео

"Перша леді"

Жанр: комедія

Коли дружина президента прибуває до нової резиденції після перемоги її чоловіка у виборах, жодна людина не сприймає її всерйоз. Адже вона завжди була в тіні свого чоловіка. Але настав час показати себе справжньою. Отже, заручившись підтримкою піарника-лузера та Карла Лагерфельда з модного будинку Chanel, вона покаже всім, хто тут зірка! Тепер вся увага має бути прикута до неї, адже ця жінка знає, як стати номером один! І саме вона вирішила, що дружина важлива не менше за президента, адже вона – Перша Леді!

Трейлер фільму "Перша леді": дивіться відео

"Принцеса та охоронець"

Жанри: драма, комедія

Принцеса із маленької європейської країни роками живе інкогніто в Америці. Вона насолоджується життям звичайної людини, але її батьки мають на неї інші плани. Вони хочуть, щоб вона повернулася додому і виконала свій обов'язок королівської принцеси, який включає одруження. Ця новина спустошує принцесу, що прив'язалася до життя в Америці і закохалася у свого чарівного та привабливого охоронця. Перед нею постає складне рішення: чи має вона відмовитися від новонабутої свободи і любові, щоб служити своїй країні як принцеса, чи продовжувати жити простим життям в Америці?

Трейлер фільму "Принцеса та охоронець​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео