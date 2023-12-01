Что посмотреть 1 – 7 декабря в кино – читайте в материале 24 Канала.

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"Бесконечность по Флориану"

Жанр: документальный

В канун своего 90-летия украинский архитектор Флориан Юрьев получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение - "Летучую тарелку" на Лыбидской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать это сомнительное соглашение. В то же время они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Трейлер к фильму "Бесконечность за Флорианом": смотрите видео

"Дочка болотного короля"

Жанр: триллер, драма

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под наблюдением отца-тирана и убийцы, известного под прозвищем "Болотный царь". И только, когда его упекли за решетку, девочка наконец-то начала жить нормальной жизнью. Теперь у нее новая семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет "Болотный Царь" убегает из тюрьмы и Хелена вынуждена помочь полиции отловить легендарного преступника, чтобы обезопасить близких от опасности. Но для этого ей придется использовать все навыки, которыми ее научил жестокий отец.

Трейлер к фильму "Дочка болотного короля ": смотрите видео

"Как заняться сексом"

Жанр: драма

После окончания школы три подруги отправляются на отрывные каникулы в Грецию. Здесь они планируют развлечься, прежде чем пойдут в университетскую жизнь. Главная героиня Тара, единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить. Но это путешествие будет не так беззаботно, как оно надеется.

Трейлер к фильму "Как заняться сексом": смотрите видео

"Первая леди"

Жанр: комедия

Когда жена президента прибывает в новую резиденцию после победы ее мужа в выборах, ни один человек не воспринимает ее всерьез. Она ведь всегда была в тени своего мужа. Но пора показать себя настоящей. Итак, заручившись поддержкой пиарщика-лузера и Карла Лагерфельда из модного дома Chanel, она покажет всем, кто здесь звезда! Теперь все внимание должно быть приковано к ней, ведь эта женщина знает, как стать номером один! И именно она решила, что жена важна не меньше президента, ведь она – Первая Леди!

Трейлер к фильму "Первая леди": смотрите видео

"Принцесса и охранник"

Жанры: драма, комедия

Принцесса из маленькой европейской страны годами живет инкогнито в Америке. Она наслаждается жизнью обычного человека, но его родители имеют на него другие планы. Они хотят, чтобы она вернулась домой и выполнила свой долг королевской принцессы, включающей женитьбу. Эта новость опустошает принцессу, привязавшуюся к жизни в Америке и влюбившуюся в своего очаровательного и привлекательного охранника. Перед ней встает сложное решение: должна ли она отказаться от новой свободы и любви, чтобы служить своей стране как принцесса, или продолжать жить простой жизнью в Америке?

Трейлер к фильму "Принцесса и охранник": смотрите видео