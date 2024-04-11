Нова українська драма та екшн про повстання у США: що подивитися у кіно на вихідних

Вихідні вже на порозі, і це чудова нагода зануритися у світ кіно! Не пропустіть нову українську драму, що торкається глибоких та актуальних тем, та запальний екшн про повстання у США.

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

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"Повстання Штатів"

Жанри: драма, екшн

Довгоочікувана нова п'ята режисерська робота Алекса Гарленда від культової американської студії А24. Епічний фільм із бюджетом понад 70 мільйонів доларів запрошує глядачів у захопливу, сповнену адреналіну мандрівку недалеким майбутнім із групою журналістів Сполученими Штатами під час ескалації громадянської війни, що охопила всю країну.

Трейлер фільму "Повстання Штатів": дивіться відео

"Павуче лігво"

Жанри: трилер, жахи

30-річний Калеб перебивається підробітками, іноді торгує колекційними кросівками й збирає екзотичних тварин. Із завзяттям колекціонера він заповнює свою кімнату акваріумами з усілякими моторошними істотами. Остання покупка – невеликий павук, придбаний у підсобному приміщенні місцевого контрабандистського магазину. Не підозрюючи, що павук дуже агресивний і отруйний, Калеб приніс його додому. Павук тікає з коробки та відкладає величезну кількість яєць. Всього за кілька годин будівля перетворюється на моторошну колонію гігантських і швидких павуків. Головна проблема в тому, що цей павук може вбити людину одним укусом, і розмножуються вони з шаленою швидкістю.

Трейлер фільму "Павуче лігво": дивіться відео

"Почерк кілера"

Жанри: трилер, бойовик, кримінал

Історія розповідає про Дена Лоусона, детектива з Чикаго, який їде до Шотландії, щоб зв'язатися з шотландським детективом. Глен Бойд розповідає про відродження серійного вбивці, чиї злочини збігаються з нерозкритою справою, яку він розслідував п'ять років тому в Чикаго.

Трейлер фільму "Почерк кілера": дивіться відео

"Приборкувачка драконів"

Жанри: сімейний, анімація

У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність погубила їхній союз, і на цих чарівних істот почалося полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.

Трейлер фільму "Приборкувачка драконів​​​​​​​": дивіться відео

"Емі Вайнгауз: Back To Black"

Жанр: байопік

Надзвичайна історія Емі Вайнгауз, яка розповість про створення її революційного альбому "Back to Black". Розказана з точки зору Емі та натхненна її глибоко особистими текстами, стрічка розкриє феномен однієї з найвидатніших виконавиць усіх часів!

Трейлер фільму "Емі Вайнгауз: Back To Black​​​​​​​": дивіться відео

"Я і Фелікс"

Жанр: драма

У провінційному містечку в пострадянській Україні Ольга (Анастасія Карпенко) виховує сина Тимофія. Батько хлопчика постійно зникає, тому Тимофій його майже не знає. Коли в бабусі з'являється новий супутник життя Фелікс (Юрій Іздрик), хлопчик швидко знаходить із ним спільну мову. Харизматичний дідусь ніколи не відмовляється від чарки і часто згадує, як воював в Афганістані. Фелікс, не соромлячись, ділиться з малечею своєю життєвою мудрістю та завжди й у всьому захищає його.

Трейлер фільму "Я і Фелікс​​​​​​​": дивіться відео