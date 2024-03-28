Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

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"Велетні Ла-Манчі"

Жанри: пригоди, анімація

Новий мультиплікаційний фільм розповість про Дон Кіхота. Головним персонажем став 11-річний малюк Альфонсо, який, як виявилося, став спадкоємцем Дон Кіхота. В один момент йому доводиться зіткнутися з сильною бурею, здатною стерти з лиця землі ціле місто. Щоб це важке випробування пройти в найкоротші терміни, Альфонсо бере Вікторію і Панчо, і разом з ними знайшов трьох уявних кроликів, з якими команда подружилася. Завдяки спільним зусиллям їм доведеться впоратися зі стародавніми лиходіями, які давно мріяли захопити Ла-Манш і всі прилеглі території.

Трейлер фільму "Велетні Ла-Манчі": дивіться відео

"Ґодзілла та Конґ: Нова імперія"

Жанри: фантастика, бойовик, пригоди

Цього разу могутньому Конгу та безстрашному Ґодзіллі протистоятиме нова небачена сила, яка загрожуватиме не лише їхньому існуванню, а й існуванню всього світу. Фільм заглибиться в історію походження цих Титанів, таємниці Острова Черепа, а також міфічну битву, що допомогла створити цих неймовірних істот і пов'язала їх навіки з людством.

Трейлер фільму "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія": дивіться відео

"Кілер іде геть"

Жанр: трилер

Він був крутим безжальним кілером — найкращим у своїй справі! Але раптовий вирок лікарів сплутав усі карти. Швидка втрата пам'яті ставить хрест на кар'єрі. Але у нього є незакінчені справи, які вимагають негайного вирішення, адже рахунок йде на тижні…

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"Небезпечна гра"

Жанри: трилер, драма, детектив

Матьє всім зобов'язаний своєму другові Вінсенту: домом, роботою і навіть порятунком життя десять років тому. Разом із друзями вони утворюють нерозлучну четвірку і живуть безхмарним життям на Лазурному березі. Але вірність Матьє піддається випробуванню, коли він дізнається, що Вінсент зраджує свою дружину. Коли коханку Вінсента знаходять мертвою, підозра охоплює обидві пари, а за нею тягнеться шлейф боягузтва, брехні та провини.

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"Лишайся онлайн"

Жанри: драма, детектив

Гостросюжетна драма про дівчину Катю, якій випадково дістається ноутбук незнайомого чоловіка. Катя ховається від ракетних обстрілів будинку, намагаючись знайти власника ноутбука, що зник після російських ударів. Ризикуючи своїм життям і життям близьких, Катя намагається врятувати незнайомих українців. Історія українців, не супергероїв, у яких не залишається вибору, окрім як стати героями.

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