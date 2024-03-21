Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

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"Дике серце"

Жанри: драма, пригоди, сімейний

11-річній Анні важко дається переїзд із міста в село. Але одного разу вона зустрічає неприборканого коня, на ім'я Дике Серце, з яким вона відчуває майже магічний зв'язок. Невдовзі життя Дикого Серця опиняється під загрозою, оскільки безжальні конокради націлилися на його табун. Анне вирішує врятувати коней самотужки і дізнається, що поруч із нею вже є справжні друзі.

Трейлер фільму "Дике серце": дивіться відео

"Зелений кордон"

Жанр: драма

Підступними і болотистими лісами, що становлять так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу та Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону і обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та родини сирійських біженців.

Трейлер фільму "Зелений кордон​​​​​​​": дивіться відео

"Мисливці на привидів: Крижана імперія"

Жанри: фантастика, екшн

Продовження фантастичних пригод з оригінального всесвіту Мисливців за привидами! Нове і старе покоління "Мисливців" має об'єднати зусилля, щоб протистояти загрозі небачених масштабів і врятувати світ від другого Льодовикового періоду!

Трейлер фільму "Мисливці на привидів: Крижана імперія​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

"Проклята Діва"

Жанр: жахи

Сесілію, жінку глибокої віри, тепло вітають у мальовничому італійському селі, де їй пропонують місце в прославленому монастирі. Але для Сесілії стає зрозуміло, що її нова будівля приховує в собі похмурі й жахливі таємниці.

Трейлер фільму "Проклята Діва​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео