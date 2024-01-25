Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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Що подивитися у кіно

"Ґолда"

Жанри: драма, історичний, біографія

1973 рік. "Війна судного дня" у розпалі. Єгипет, Сирія та Йорданія атакують Ізраїль, сподіваючись повернути собі втрачені території. Вирішити цей конфлікт має бути Голда Меїр – перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю. Тягар відповідальності за долю країни ще важчий тому, що за фасадом "залізної леді" Голда ховає один похмурий секрет.

Трейлер фільму "Ґолда": дивіться відео

"Догмен"

Жанри: трилер, екшн

У цьому світі він любить і розуміє лише собак, а вони безвідмовно виконують усі його накази. У дитинстві жорстокий батько знущався з хлопця. Зрештою, щоб позбутися, кинув у зграю бродячих псів, сподіваючись, що дикі собаки розірвуть хлопця. Але зграя стала йому новою родиною. Зараз у Догмена є "бійці", які тримають місто в порядку за його власною моральною шкалою, і тому, коли влада захоплює нарокобарон, він вирішує позбавити світ "бруду" своїми методами. Ця зграя готова прийняти бій, щоб знищити злочинну імперію та відновити мир на вулицях міста.

Трейлер фільму "Догмен": дивіться відео

"Як там Катя?"

Жанр: драма

Анна (Анастасія Карпенко) – лікар швидкої допомоги і одинока мати є опорою для своєї сім'ї – сестри, матері та єдиної дочки Каті. Ганна - сильна жінка, яка планує подарувати своїй дитині краще життя, ніж вона має. Але сталася несподівана і шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню наодинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Трейлер фільму "Як там Катя?": дивіться відео

"Люблю тебе ненавидіти"

Жанри: комедія, романтика

Вранці після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тому їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою.

Трейлер фільму "Люблю тебе ненавидіти": дивіться відео

"Реінкарнація. Привид з минулого"

Жанри: трилер, жахи

Сара зі своєю семирічною донькою приїжджає до батьківського дому. Вперше побачивши дівчинку, бабуся сприймає онуку за свою зниклу дочку Еліс, якій на момент зникнення теж було сім. Після цього дочка Сари починає поводитися дивно: демонструє звички та поведінку зниклої Еліс. Матері спочатку здається, що дочка грає за підказками дорослих, але чим далі триває "гра", тим виразніше проявляється потойбічне у домі.

Трейлер фільму "Реінкарнація. Привид з минулого": дивіться відео