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Что посмотреть в кино

"Голда"

Жанры: драма, исторический, биография

1973 год. "Война судного дня" в разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории. Решить этот конфликт должна быть Голда Меир – первая женщина-премьер-министр Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.

Трейлер фильма "Голда": смотрите видео

"Догмен"

Жанры: триллер, экшн

В этом мире он любит и понимает только собак, а они безотказно выполняют все его приказы. В детстве жестокий отец издевался над парнем. В конце концов, чтобы избавиться, бросил в стаю бродячих псов, надеясь, что дикие собаки разорвут парня. Но стая стала ему новой семьей. Сейчас у Догмена есть "бойцы", которые держат город в порядке по его собственной моральной шкале, и поэтому, когда власть захватывает нарокобарон, он решает избавить мир от "грязи" своими методами. Эта стая готова принять бой, чтобы уничтожить преступную империю и восстановить мир на улицах города.

Трейлер фильма "Догмен": смотрите видео

"Как там Катя?"

Жанр: драма

Анна (Анастасия Карпенко) – врач скорой помощи и одинокая мать является опорой для своей семьи – сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна - сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем она имеет. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню наедине с равнодушной системой и безграничной потерей.

Трейлер фильма "Как там Катя?": смотрите видео

"Люблю тебя ненавидеть"

Жанры: комедия, романтика

Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться парой.

Трейлер фильма "Люблю тебя ненавидеть": смотрите видео

"Реинкарнация. Призрак из прошлого"

Жанры: триллер, ужасы

Сара со своей семилетней дочерью приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается "игра", тем отчетливее проявляется потустороннее в доме.

Трейлер фильма "Реинкарнация. Призрак из прошлого": смотрите видео