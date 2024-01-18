Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Бідолашні створіння"

Жанри: фантастика, мелодрама

Щоб врятуватися від жорстокого чоловіка, Белла Бакстер наклала на себе руки, втопившись у річці. Ексцентричний вчений вирішує врятувати Беллу, і пересаджує їй мозок її ж ненародженої дитини.

Трейлер фільму "Бідолашні створіння": дивіться відео

"Залізний кіготь"

Жанри: драма, байопік, спорт

Неймовірна історія, заснована на реальних подіях, про сімейне прокляття, яке переслідувало сім'ю найбільших реслерів на шляху від стрімкого злету до повного краху.

Трейлер фільму "Залізний кіготь": дивіться відео

"Іа"

Жанр: драма

Іа – це ім'я зірки пересувного цирку, допитливого сірого віслюка з сумними очима. Незабаром після закриття цирку починається його велика подорож Європою. На своєму шляху Іа стикається з різними людьми – добрими та злими. Це і солідна графиня, і молодий італійський священик і буйна польська футбольна команда.

Трейлер фільму "Іа": дивіться відео

"Загублені серед зірок"

Жанри: комедія, детектив, кримінал

Дружина головного героя таємниче зникає під час поїздки на курортний острів на честь весілля. Зневірений чоловік шукає її всюди, але раптово з'являється жінка, яка стверджує, що вона і є зникла дружина. Коли за справу береться відомий адвокат, починають слідувати нові страшні секрети, але для вирішення цієї загадки залишилося лише чотири дні.

Трейлер фільму "Загублені серед зірок": дивіться відео

"На землі святих і грішних"

Жанр: трилер

У віддаленому ірландському селі постраждалий Фінбар намагається спокутувати гріхи, якими було сповнене все його життя. Проте, яку ціну він готовий заплатити? На землі святих і грішних від деяких гріхів не відкупишся.

Трейлер фільму "На землі святих і грішних": дивіться відео

"На рахунок три"

Жанри: драма, комедія

Друзі дитинства, Вел та Кевін, вирішили звести рахунки з життям. Кевін навіть намагався зробити це раніше, але не розрахував дозу таблеток. І ось одного разу вони стануть один навпроти одного, приціляться один одному між очима, скажуть "Люблю тебе, ти найкращий" - і вистрілять. І все одно залишаться живими. Тому що одного з них ще щось тримає в цьому житті.

Трейлер фільму "На рахунок три": дивіться відео