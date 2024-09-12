Комплімент чи образа: що означає термін Nike Pro, який активно використовує молодь

Українська мова постійно розвивається та вдосконалюється новими, незвичними словами та термінами. Зазвичай цьому сприяє молодь та молодіжний сленг.

Розберімося, що насправді означає термін Nike Pro та коли його доречно вживати, разом з Розваги 24.

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Що означає термін Nike Pro та звідки він взявся

Nike Pro – це популярна лінійка спортивного одягу, створена компанією Nike. Вона орієнтована на професійних спортсменів і любителів спорту, які потребують високої функціональності та комфорту під час тренувань.

Зазвичай одяг лінійки Nike Pro виготовлений із технологічних матеріалів, які забезпечують відведення вологи, підтримку тіла та зручність руху, а ще – він, як і більшість спортивного одягу, підкреслює фігуру.

Коли молодь вживає термін Nike Pro

Однак у молодіжному сленгу термін Nike Pro використовують у кількох контекстах:

на позначення дівчат, які круто виглядають, мають спортивне та підтягнуте тіло;

для сексуалізації жінок;

у сатиричному ключі, коли людина, на думку коментаторів, виглядає неналежний чином.

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