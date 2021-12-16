Ще не вийшла, а вже принесла прибутки: NFT-гра Legacy заробила понад 52 мільйони доларів

Ідея впровадження невзаємозамінних токенов (NFT) поступово захоплює ігрову індустрію. Творець серії Fable Пітер Моліньє нещодавно анонсував першу NFT-гру - Legacy.

Це гра, яка побудована на технологіях блокчейна і криптовалюті. Крім того, Legacy дає можливість покупки земельних ділянок для будівництва і виробництва певних видів товарів.

Це цікаво Судно, для якого не потрібне паливо: NFT-яхту продали за рекордну суму

І хоча гра ще не вийшла і навіть немає точної дати релізу, вона вже принесла студії-розробнику 22cans прибуток у понад 52 мільйонів доларів. Це стало можливим шляхом продажу віртуальної землі, реалізованої у формі NFT.

Для гри Legacy були реалізовані невзаємозамінні токени у вигляді придуманих Land NET. За допомогою них, можна купувати віртуальну землю. Найдешевша ділянка в грі коштує, приблизно, 3260 доларів, а найдорожчу було проданий за 905 тисяч доларів. Вірогідно, що землі були викуплені заздалегідь, щоб потім заробити на них більше грошей, коли гра вийде в реліз у 2022 році.

Володіння земельною ділянкою NFT дозволяє вам створити власну внутрішньоігрову бізнес-асоціацію по блокчейну в Legacy. Ви зможете грати в Legacy, заробляючи і володіючи своїм ігровим процесом,

– описує гру автор.

NFT-гра Legacy заробила понад 52 мільйони доларів / Фото Rock Paper Shotgun

NFT-гра Legacy заробила понад 52 мільйони доларів / Фото Rock Paper Shotgun