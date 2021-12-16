Это игра, которая построена на технологиях блокчейна и криптовалюте. Кроме того, Legacy дает возможность покупки земельных участков для строительства и производства определенных видов товаров.

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И хотя игра еще не вышла и даже нет точной даты релиза, она уже принесла студии-разработчику 22cans прибыль в более 52 миллионов долларов. Это стало возможным путем продажи виртуальной земли, реализованной в форме NFT.

Для игры Legacy были реализованы невзаимозаменяемые токены в виде придуманных Land NET. С помощью них можно покупать виртуальную землю. Самый дешевый участок в игре стоит примерно 3260 долларов, а самый дорогой был продан за 905 тысяч долларов. Вероятно, что земли были выкуплены заранее, чтобы потом заработать на них больше денег, когда игра выйдет в релиз в 2022 году.

Владение земельным участком NFT позволяет вам создать собственную внутриигровую бизнес-ассоциацию по блокчейну в Legacy. Вы сможете играть в Legacy, зарабатывая и владея своим игровым процессом,

– описывает игру автор.

NFT-игра Legacy заработала более 52 миллионов долларов / Фото Rock Paper Shotgun

NFT-игра Legacy заработала более 52 миллионов долларов / Фото Rock Paper Shotgun