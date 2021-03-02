Щасливий день: жінка зірвала джекпот у лотерею у той самий день, що і її чоловік 10 років тому

Мері Маджі з Північної Кароліни побачила, що вона виграла головний приз у лотерею у неділю Супербоулу – день, коли проходить найголовніший у році матч американського футболу. У цьому не було б нічого незвичного, якби її чоловік також не виграв приз 10 років тому.

Сума виграшу Мері склала 268 132 долари (7,5 мільйона гривень). Вона стала однією з 2-ох людей, у яких зійшлася виграшна комбінація чисел, а тому джекпот у розмірі 536 264 долари (15 мільйонів гривень) розділили між ними порівну.

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Жінка була вражена, і не думала, що таке може статися, попри те, що вони з чоловіком регулярно грають в лотерею. Її чоловік також не одразу повірив у таку удачу, і подумав, що дружина жартує.

Мабуть, неділя Супербоулу – це наш щасливий день. 10 років тому мій чоловік у цю неділю також виграв приз у футбольному тоталізаторі,

– розповіла Мері.

На виграні гроші подружжя планує погасити борги, а також зробити деякі інвестиції. Вони розповіли, що на пенсію поки що не збираються, але "наближаються до цього".