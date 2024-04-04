Жителю Павлограда феноменально щастить у лотереях: він зірвав вже 3 джекпоти

Чоловік, на ім'я Володимир знову зірвав джекпот. Мешканець Павлограда вже втретє виграв чималий приз у лотерею.

Як розповіли представники лотереї, чоловіку пощастило виграти понад 173 000 гривень у лотереї "Переможна 4".

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Що про свою перемогу каже сам щасливчик

За словами Володимира, він й сам не може пригадати скільки разів йому вдавалося виграти призи у кілька тисяч гривень.

Я вигравав у "Лото-Забава" 7 500 гривень, у "Спортпрогноз", "Переможна 4" та ще в кількох лотереях. Якщо ви думаєте, що я багато витрачаю на лотереї, тому і багато виграю ­– ні, це не так. Ба більше, я купую самі недорогі лотереї,

– додав переможець.

Своєю улюбленою лотереєю Володимир вважає "Переможну 4", бо в ній йому особливо щастить.

"Напередодні Нового року я купив білет за 5 гривень і виграв 43 000 гривень, тиждень тому виграв 4 000 гривень, а вчора (25 березня 2024 року) виграв 173 000 гривень. До речі, я вперше витратив на цю лотерею аж 160 гривень, і одразу виграш. Ось тепер думаю, може спробувати виграти півмільйона", – зізнався Володимир.

500 000 гривень – це головний приз лотереї "Переможна 4". У цій лотереї дуже високі шанси на виграш призів, адже призовий фонд лотереї "Переможна 4" складає понад 80%. Лотерея пропонує учасникам одразу чотири варіанти гри, для виграшу достатньо перемогти хоча б за одним варіантом. Пан Володимир виграв в найпопулярнішій з чотирьох ігор – гру "Кількість кольорів".

Щодо планів на виграні кошти, пан Володимир повідомив, що вже знає на що їх витратить, але хоче залишити свої плани у таємниці.

Раніше детектив з американського штату Нью-Йорк Роберт Каннінгем зірвав куш у лотерею. Сталося це завдяки підказці офіціантки, яка працює у закусочній.