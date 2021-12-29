Шедевральні ідеї: найцікавіші снігові скульптури, які хочеться повторити
Джерело:Bored Panda
В Україні сніжить, а в поєднанні з наближенням святкових вихідних – це чудова нагода весело провести час з близькими та зліпити сніговика. Ще цікавіше буде, якщо зробити його особливим.
Сніговики можуть бути не лише стандартними. Їх можна креативно застилізувати, вписати у якийсь сюжет та використати для цього неочікувані предмети. Окрім того, замість звичних сніговиків з трьох кульок можна створити будь-які снігові фігури. У нашій добірці – найкрутіші ідеї з соцмереж для цього зимового мистецтва. Надихайтеся ними чи вигадуйте свої, і заплануйте ще одну святкову розвагу.
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#1
Фото Reddit / Zalek1n
#2
Фото Reddit / Beautiful_Fishing569
#3
Фото Lithuania Travel
#4
Фото Reddit / PoopNDash
#5
Фото Reddit / fegm22
#6
Фото Reddit
#7
Фото Lithuania Travel
#8
Фото Reddit / what-the-what24
#9
Фото Reddit / Lashj
#10
Фото Reddit / superfleh
#11
Фото з твітера mokomoko_2015
#12
Фото Imgur / littlelexi7
#13
Фото Reddit / ChaseObserves
#14
Фото з інстаграму creatorup
#15
Фото Reddit
#16
Фото Reddit / fudgebringer
#17
Фото Reddit / knownothingwiseguy
#18
Фото Reddit / majlem
#19
Фото Reddit / xvmir
#20
Фото Reddit / umth