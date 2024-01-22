Сталося це у листопаді 2021 року. Житель Ужгорода вигадав, як обдурювати банкомат "Ощадбанку".

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Як йому це вдалося

Для того, аби обдурити банкомат чоловік через нього поповнював свою банківську картку, яку видав інший банк. Системою відправлявся запит на VISA та далі в банк-емітент для дозволу виконання операції. Після отримання від банку-емітенту відповіді з підтвердженням про успішне поповнення карткового рахунку на банкомат надійшло повідомлення про успішну операцію з боку банку-емітента та команда прийняти готівку.

Проте, при обробці даних отриманих від банку-емітенту, банківська платіжна карта, яку використовував чоловік, відхилила операцію з помилкою обробки чипом картки, внаслідок чого купюри, які останній вносив не потрапили до депозитної касети банкомата, повернулися разом з карткою власнику, а грошові кошти зарахувалися на рахунок банківської платіжної картки у розмірі відповідно до суми поповнення,

– пояснили у суді.

Таким чином чоловік за 3 місяці поповнив свій рахунок на понад 90 тисяч гривень.

Чи покарали шахрая

За чоловіка взялися правоохоронці і його справу вже розглянули в Ужгородському міськрайонному суді. Під час засідання чоловік визнав провину та розкаявся. Він також пообіцяв повернути "Ощадбанку" всі гроші.

Раніше 38-річний Браян Паре визнав себе винним у серії підпалів у канадському місті Квебек. Цікаво, що сам він раніше звинувачував уряд у лісових пожежах.