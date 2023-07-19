Раш – доволі непересічний мешканець Айдахо. Адже може похизуватися понад 250 досягненнями, що потрапили у Книгу рекордів Гіннеса.

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Рекорд поки не зареєстрований офіційно

3 години 31 хвилина та 43 секунди – таким раніше був рекорд утримування парасольки на пальці. Американцю вдалося перевершити його аж на 15 хвилин. Втім, цю спробу ще мають офіційно зафіксувати представники Книги рекордів. Лише тоді її вважатимуть офіційною. Втім, очевидно, що це – лише формальність.

Чоловік дуже довго тримав парасольку на одному пальці: дивіться відео

Як пояснив Раш, найважче йому було впоратися з монотонністю рекорду – потрібно було постійно стояти або сидіти на одному місці. Крім цього, чоловік поскаржився, що "відчував втому".

Раша називають "серійним" рекордсменом"

Побиття рекордів – фактично це вже стало кар'єрою чоловіка. Адже таких досягнень у нього – не десятки, а сотні. До прикладу, лише за 52 тижні 2021 року йому вдалося побити 52 рекорди. Серед рекордів американця, наприклад, найбільша кількість зефіру, спійманого ротом за хвилину. Раніше Рашу вдалося обгорнути свого сусіда подарунковим папером за рекордний час. Одним із "найнеприємніших рекордів" чоловік називає спробу збалансувати рулони туалетного паперу на лобі.

Інші рекорди американця: