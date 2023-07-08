Для того, або подолати 75 сходинок, йому знадобилося лише 25,03 секунди. Так він побив попередній рекорд, встановлений Марком Кенні зі США – у 30,8 секунди.

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Чоловік навчився ходити на руках у дитинстві

Аби успішно досягти рекорду, Гірі мав спуститися сходами на руках, не торкаючись їх жодною іншою частиною тіла. Робити це на великій швидкості вкрай небезпечно та складно, та непалець продемонстрував вражаючий контроль над своїм тілом.

Харі відточував свої навички ходьби на руках з 8 років. Встановлювати нові рекорди він захотів після того, як подивився відео спроб інших людей. Хоча чоловік і був вражений їхніми досягненнями, та був переконаний, що зможе зробити краще.

Як Харі Чандра Гірі ходив на руках і побив рекорд: дивіться відео

Для того, аби продемонструвати свої вміння чоловік обрав сходи буддійського храму Jamchen Vijaya Stupa, звідки відкривається вид на знакову долину Катманду в Непалі.

Де розташований храм Jamchen Vijaya Stupa: показуємо на карті

Попередні досягення рекордсмена

Гірі вперше потрапив у Книгу рекордів Гіннеса ще у 2021 році. Тоді він побив рекорд швейцарця Кевіна Делько зі спускання 50 сходинками на руках – 14,58 секунд. Непальцю вдалося зробити це за 12,65 секунд.

Через рік чоловік пройшов 50 метрів на руках з футбольним м'ячем між ногами за рекордний час – 25,58 секунди. Так він побив рекорд китайця Чжан Шуана у 26,09 секунди. Того ж дня він встановив рекорд і на меншій дистанції – 10 метрів.