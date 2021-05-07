Американський сенатор їхав за кермом під час важливої відеоконференції: він прикидався, що вдома

У США сенатор штату Огайо Ендрю Бреннер з'явився на важливій нараді, що проходила у відеоконференції, за кермом автомобіля. Чиновник намагався приховати це – увімкнув віртуальний фон та прикинувся, що він вдома. Проте обман викрили – його видали будівлі, які з'являлися в кадрі та пасок безпеки.

Незрозуміло, на що сподівався Ендрю Бреннер, адже віртуальний фон у русі працює неідеально. Програмі не вдалося правильно вирізати зображення чоловіка – вона захопила ще й вікно автомобіля, у якому було видно вулицю та будинки, повз які проїжджав сенатор. Крім того, він дивився не в камеру, що його знімала, а прямо, вправо та вліво.

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На початку відеозустрічі, яку транслювали у прямому ефірі, Ендрю Бреннер з'явився у припаркованому автомобілі. Через кілька хвилин він від'єднався від конференції, і за мить з'явився знову, але вже на іншому фоні. Усе виглядало так, ніби сенатор сидить у своєму домашньому кабінеті. Але дуже швидко стало зрозуміло, що чоловік залишився в машині та почав їхати.

Сенатор прикидався, що вдома, і їхав за кермом під час відеоконференції

Після конференції журналісти звернулися до посадовця за коментарями. Він сказав, що справді їхав за кермом, але не відволікався на відеоконференцію, а просто слухав дискусію. Проте, сенатор так і не розповів, навіщо ж він вдавав, що перебуває вдома.

У мене було дві зустрічі підряд у різних місцях. Під час руху я часто відповідаю на дзвінки, а іноді й на відеодзвінки, але при цьому я не звертаю уваги на відео. Для мене це як звичайний дзвінок,

– прокоментував сенатор Огайо Ендрю Бреннер.

Цікаво, що у день, коли проводили відеонараду, парламент Огайо розглядав законопроєкт про заборону використання телефону за кермом.