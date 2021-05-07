Непонятно, на что надеялся Эндрю Бреннер, ведь виртуальный фон в движении работает неидеально. Программе не удалось правильно вырезать изображение мужчины – она захватила еще и окно автомобиля, где было видно улицу и дома, мимо которых проезжал сенатор. Кроме того, он смотрел не в камеру, которая его снимала, а прямо, вправо и влево.

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В начале видеовстречи, которую транслировали в прямом эфире, Эндрю Бреннер появился в припаркованном автомобиле. Через несколько минут он отсоединился от конференции, и через мгновение появился снова, но уже на другом фоне. Все выглядело так, будто сенатор сидит в своем домашнем кабинете. Но очень быстро стало понятно, что мужчина остался в машине и начал ехать.

Сенатор притворялся, что дома, и ехал за рулем во время видеоконференции

После конференции журналисты обратились к чиновнику за комментариями. Он сказал, что действительно ехал за рулем, но не отвлекался на видеоконференцию, а просто слушал дискуссию. Однако, сенатор так и не рассказал, зачем он делал вид, что находится дома.

У меня было две встречи подряд в разных местах. Во время движения я часто отвечаю на звонки, а иногда и на видеозвонки, но при этом я не обращаю внимания на видео. Для меня это как обычный телефонный разговор,

– прокомментировал сенатор Огайо Эндрю Бреннер.

Интересно, что в день, когда проводили видеосовещание, парламент Огайо рассматривал законопроект о запрете использования телефона за рулем.