Про це заявив самопроголошений мандрівник у часі Ено Аларік.

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Що чекає людство у 2024

Чоловік назвав 2024 рік одним із найгірших в історії за кількістю катастроф. Він також опублікував 4 попередження про катастрофи, що нібито насуваються. Серед них:

цунамі заввишки 750 футів (228 метрів);

торнадо завширшки 17 миль (27 кілометрів).

Я – мандрівник у часі, це найстрашніші природні катастрофи, які відбудуться в найближчі 6 місяців. У моєму часі 2024 рік вважається найгіршим роком в історії з точки зору природних катастроф,

– підписав свій ролик Аларік.

Що відомо про Ено Аларіка Він набрав у своєму тіктоці понад 630 тисяч підписників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними та набирають тисячі й мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Думки користувачів тіктока щодо цього прогнозу розділилися. Вони почали сперечатися в коментарях про те, чи може це стати реальністю.

Раніше ми писали про хлопця, ім'я Хав'єр. Він називає себе "мандрівником у часі" і стверджує, що перенісся у 2027 рік та навіть поділився доказом того, що він "остання жива людина". Як доказ у своєму інстаграмі він опублікував відео з прогулянки туристичними місцями Риму на самоті.