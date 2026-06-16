Цього разу церемонія рукостискання світових лідерів отримала неочікувано музичне оформлення. На офіційній сторінці Єлисейського палацу в Instagram адміністратори сторінки підмузичили зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит зі світовими лідерами неочікуваною композицією.

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Зустріч Еммануеля та Бріжит Макрон зі світовими лідерами на G7

Взагалі-то світові лідери виходили до Еммануеля та Бріжит у повній тиші, як того вимагає офіційний протокол. Проте у соцмережах ніхто не заборонить адміністраторам офіційного профілю Єлисейського палацу трохи побалуватися. На ролику Макрон з дружиною зустрічав світових лідерів під пісню "Capybara", яка свого часу була дуже популярна у соцмережах.

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У мережі вчергове зацінили гумор smm-ників сторінки й потішилися черговим кумедним підбором композиції. Ось що пишуть:

"Той, хто відповідає за підбір музики до публікацій, заслуговує на підвищення зарплати";

"Вибір пісні просто до сліз";

"Капібара – це дуже смішно, класний вибір фонової музики";

"Хто пустив студента побавитися з офіційними роликами?".

До речі, у світі тварин капібара вважається найдобрішою та наймилішою твариною. Її полюбляють і ніколи не чіпають навіть крокодили. Капібара має виражений материнський інстинкт, вона полюбляє турбуватися про інших, завжди дуже спокійна та має негласний статус миротвориці.

Зеленський прибув на саміт G7

На зустріч зі світовими лідерами також відправився президент України Володимир Зеленський. Як передає 24 Канал, він зустрівся з Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом. Передусім глава держави підкреслив, що всі країни-учасниці саміту засудили масований російський удар по Україні, який стався напередодні, 15 червня.

Зеленський запевнив, що союзники продовжують демонструвати непохитну підтримку України. Він також додав, що усі вважають, що треба припиняти війну, проте не бачать цього бажання зі сторони Росії.