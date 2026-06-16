На этот раз церемония рукопожатия мировых лидеров получила неожиданное музыкальное сопровождение. На официальной странице Елисейского дворца в Instagram администраторы сопроводили встречу президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит с мировыми лидерами неожиданной композицией.

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Встреча Эммануэля и Брижит Макрон с мировыми лидерами на G7

Вообще-то мировые лидеры выходили к Эммануэлю и Брижит в полной тишине, как того требует официальный протокол. Однако в соцсетях никто не запретит администраторам официального профиля Елисейского дворца немного поразвлечься. На ролике Макрон с женой встречал мировых лидеров под песню "Capybara", которая в свое время была очень популярна в соцсетях.

Эммануэль Макрон встречает мировых лидеров под "Капибару": смотрите видео

В сети в очередной раз оценили юмор SMM-щиков страницы и порадовались очередному забавному подбору композиции. Вот что пишут:

"Тот, кто отвечает за подбор музыки к публикациям, заслуживает повышения зарплаты";

"Выбор песни просто до слез";

"Капибара – это очень смешно, классный выбор фоновой музыки";

"Кто разрешил студенту поразвлечься с официальными роликами?".

Кстати, в мире животных капибара считается самым добрым и милым животным. Ее любят и никогда не трогают даже крокодилы. У капибары выраженный материнский инстинкт, она любит заботиться о других, всегда очень спокойна и обладает негласным статусом миротворца.

Зеленский прибыл на саммит G7

На встречу с мировыми лидерами также отправился президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает 24 Канал, он встретился с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Прежде всего глава государства подчеркнул, что все страны-участницы саммита осудили массированный российский удар по Украине, который произошел накануне, 15 июня.

Зеленский заверил, что союзники продолжают демонстрировать непоколебимую поддержку Украины. Он также добавил, что все считают, что войну нужно прекратить, однако не видят такого желания со стороны России.