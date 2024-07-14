Найвища жінка на планеті здивувала ще двома рекордами: що вона зробила

Найвища жінка у світі Румейса Гелгі вже 10 років зберігає за собою титул найвищої жінки світу. Однак вона не зупиняється та поповнює список своїх досягнень новими рекордами.

Жінка зізналася, що встановлення рекордів дуже позитивно вплинуло на її психічне здоров'я.

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Що відомо про найвищу жінку у світі

Румейса з Туреччини вперше потрапила до книги рекордів 2014 року. Рівно 10 років тому вона прославилась на весь світ як найвища дівчинка-підліток. Відомо, що рекордний зріст дівчини був спричинений дуже рідкісним захворюванням під назвою синдром Вівера.

Синдром Вівера – це рідкісне генетичне захворювання, яке викликає аномально швидкий ріст і розвиток тіла від народження. Синдром Вівера виникає через мутації в гені EZH2, який відіграє важливу роль у регулюванні росту і розвитку клітин. Ці мутації можуть бути спадковими або виникати спонтанно під час розвитку ембріона.

За словами жінки, за останнє десятиліття вона пройшла неймовірну подорож з Книгою рекордів Гіннеса.

Після того, як мене представили як рекордсменку, я отримала багато повідомлень від громадськості, які надихають. Я відчула, що можу перетворити свій унікальний стан, який сприймався як щось дуже погане, на благословення для себе,

– наголосила вона.

Світові рекорди Румейси Гелгі

Найвища жінка серед живих – 215,16 сантиметра.

Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 сантиметра.

Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 сантиметра.

Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 сантиметра і ліва рука 24,26 сантиметра.

Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 сантиметра.

Найвищий підліток серед живих людей (жінка) – 2014 року її зріст був 213,6 сантиметра.

Нові рекорди Румейси Гелгі

І от нарешті вона здобула нові рекорди – жінка стала найдовшою дитиною жіночої статі та жінкою з найдовшими вухами.



Нові рекорди Румейси Гелгі / Фото Книги рекордів Гіннеса

Мати рекордсменки розповіла, що дівчинка народилася зі зростом 59 сантиметрів. Вона також має найдовші вуха, середній розмір яких 9,58 сантиметра.

Моя мотивація побити цей рекорд полягає в тому, що мої вуха, очевидно, великі, і це, на жаль, було однією з головних речей, за які з мене знущалися протягом усього мого життя. Мені навіть пропонували зробити косметичну операцію, щоб "виправити" мої вуха, хоча я ніколи не потребувала цього,

– зазначила рекордсменка.

Вона додала, що великі вуха мають певні переваги. Зокрема, у неї приголомшливий слух.