Оригінал рукопису про Шерлока Холмса виставлять на аукціон за рекордною ціною

На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку буде надзвичайно цінний лот – оригінал рукопису Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса. Це єдиний рукописний примірник "Знаку чотирьох".

Його вартість складає приблизно 1,2 мільйона доларів.

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В якому стані зберігся цей рукопис

Як пишуть ЗМІ, сам рукопис добре зберігся і виглядає надзвичайно охайно. Він містить лише декілька правок редактора щомісячного журналу Lippincottʼs Magazine Джозефа Маршалла Стоддарта стосовно американізації орфографії. Ще декілька слів викреслив сам Конан Дойл.

Дойл витрачав багато часу на обдумування, перш ніж записати слова… але, здається, що речення майже одразу формувалися в його голові й переносились на папір,

– зізнався міжнародний спеціаліст аукціонного дому з книг і рукописів Селбі Кіффер.

"Знак чотирьох" — друга повість Конан Дойла про пригоди Шерлока Холмса. Письменник написав її на замовлення Стоддарта, щоб використати популярність першої повісті про детектива "Етюд у багряних тонах".

Також на аукціоні продадуть чотири романи, написані Френсісом Скоттом Фіцджеральдом. Серед них – примірник "Великого Гетсбі", орієнтовна вартість якого становить 250 тисяч доларів.



На аукціоні продадуть цінні листи Артура Конан Дойла / Фото CNN

Раніше ми писали, що на нещодавньому аукціоні продали комікс 1938 року. Він особливий тим, що саме на його сторінках читачі познайомилися із Суперменом.