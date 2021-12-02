В альбом под названием Extended Pleasure ("Расширенное удовольствие") вошли 5 треков, созданных композитором и продюсером Мэттом Эмери. Для этого он обработал десятки записей звуков оргазмов, которые для проекта присылали желающие волонтеры. Среди них были люди разных возрастов, полов, сексуальной ориентации.

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Разные оргазмы – разная музыка

Полученные записи композитор превратил в звуковые волны, а затем написал соответствующую им музыку.

Я пытался уловить и передать энергию, темп и ощущение каждого личного переживания. Это помогло решить, какой жанр должен сочетаться с каждым оргазмом,

– объяснил Мэтт Эмери.

По тому же принципу он выбирал и музыкальные инструменты для композиций. Они должны были соответствовать определенным характеристикам каждой записи, например более интимные вдохи и выдохи передавал саксофон, а громкие и энергичные звуки – гитары.

Таким образом альбом может передать широкий спектр эмоций и чувств, возникающих у людей в самые интимные моменты. Хотя в пластинку вошли всего 5 композиций, жанровое разнообразие от джаза до пост-рока помогает создать соответствующую атмосферу, понятную каждому.

Альбом Extended Pleasure / Скриншот Apple Music

"Музыка – это мощная сущность, которая может показать как физическое, так и психологическое состояние. Было интересно воспроизвести сущность каждого оргазма в музыкальной форме", – добавил композитор.

Целью совместного проекта бренда LELO и Мэтта Эмерти было подчеркнуть важность сексуальной близости для всех, независимо от возраста, сексуальных предпочтений или идентичности. По словам представительницы компании Марселлы Занчи, музыка, как и секс, вызывает очень сильные эмоции, и этот уникальный альбом призван вдохновить людей понять силу близости и любви к себе.