Зоопарк чешского города Злин обьявил о собственном проекте "У меня есть животное на выходные". В его рамках людям предлагают взять слона, жирафа, панду или другого зверя "напрокат". Если вы задумались, в какую среднестатистическую квартиру поместится слон – не волнуйтесь, ведь этот проект сугубо виртуальный.

Каждый, кто захочет принять участие в проектах "У меня есть животное на выходные", сможет выбрать себе временного любимца по душе. Кроме того, пушистого друга на уикенд можно кому-то подарить.

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Про проект

Название "У меня есть животное на выходные" – условное. На самом деле никто не сможет забрать слона, жирафа или другого жителя зоопарка домой, ведь зверям может быть неудобно в новой неприспособленной среде. Поэтому этот проект – сугубо виртуальный.

Среди животных, которых можно взять "напрокат" в зоопарке: слон, лев, тигр, жираф, тапир, выдра, сурикат, ленивец, киви, попугай и пингвин. Цены на это удовольствие варьируются в зависимости от размера животного. Например, за ленивца или суриката нужно будет заплатить 300 крон (380 гривен), за пингвина или панду – 400 крон (500 гривен), за тигра, жирафа или льва – 500 крон (632 гривен). Самый большой в этой звериной компании слон будет стоить 600 крон (758 гривен) за выходные.

Чтобы принять участие, нужно приобрести сертификат на виртуальные выходные с тем или иным животным в интернет-магазине на сайте Злинского зоопарка.

Для каждого животного мы сделали оригинальный подарочный сертификат, который можно купить в нашем онлайн-магазине. На нем есть фотография конкретного зверя, а также в шутливой форме предоставляется обьяснение всех его потребностей на 2 выходных дня,

– рассказала прессекретар зоопарка Ромаяна Буячкова.

Для чего это нужно

Участники проекта не только смогут повеселиться, представляя как экзотические животные проводят выходные у них дома, но и помогут обеспечить им достойные условия жизни в зоопарке.

В связи с карантинными ограничениями Злинский зоопарк потерял основной источник дохода. Из-за этого, а также из-за отсутствия государственной поддержки, его руководство столкнулось с финансовыми проблемами и рассматривает вариант перевода животных в другие места пребывания. Поэтому каждый приобретенный сертификат поможет зверям чувствовать себя комфортно и безопасно в привычной среде.