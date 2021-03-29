После неудачных попыток ограбления служба контроля над животными купила собаке эту игрушку. А потом и нашли хозяев.

Работники магазина Dollar General В Кеннансвилли, штат Северная Каролина, США, столкнулись с необычным посетителем. Бродячий пес пять раз за день заходил в магазин и каждый раз пытался стащить с полки мягкую игрушку – фиолетового единорога.

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Сотрудники магазина обратилась в службу контроля за животными. Офицер службы не только купил песику игрушку, но и разместил его фотографии в сети.

Это то, что случается, когда вы постоянно попадаете в долларовый магазин, чтобы украсть пурпурного единорога, на которого вы претендовали, но затем вызывают службу управления животными, чтобы запереть вас за ваше воровство, и офицер покупает ваш товар для вас и приносит его с собой,

– говорится в публикации.



Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога / Фото facebook

Сотрудники приюта описали годовалого пса, которому дали кличку Сису, в публикации как "очень послушного и спокойного с людьми, но наглого по отношению к другим собакам".



Офицер службы контроля за животными купил песику игрушку / Фото facebook

Публикация с трогательной историей сразу стала вирусной в соцсетях. И именно это помогло найти собаке новую семью уже на второй день.



После неудачных попыток ограбления служба контроля над животными купила собаке игрушку / Фото facebook

Поэтому счастливый песик переехал в новый дом вместе с любимой игрушкой.

Бродячий пес пять раз за день заходил в магазин и пытался стащить мягкую игрушку / Фото facebook