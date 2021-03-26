Когда солнце поднялось над большими дымчатыми горами штата Теннеси , черный медведь решил понежиться в горячей ванне.

В то время как житель города Гатлинбург, штат Теннеси, США, Тодд Требони пытался выпить свой утренний кофе, черный медведь прошелся по перилам крыльца его арендованного домика. Долго не думая животное прыгнуло в гидромассажную ванну.

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Незваный гость чувствовал себя как дома: расслаблялся и плавал в джакузи.

Он в моем джакузи. Я рад, что я не был в джакузи в это время,

– комментирует произошедшее мужчина.