На ютуб-канале Inside Edition появилось забавное видео с домашней вечеринки риелтора Джоди Флемминга из Эшвилла, что в Северной Каролине, США. К нему в гости пришел незваный гость. Нет, это не его надоедливый коллега с работы – это настоящий медведь.

В свободное время мужчина занимается диджеингом и создает собственные музыкальные сеты. В очередной раз, когда он стоял за пультом и проводил прямую трансляцию домашнего выступления для своих подписчиков в социальных сетях, за его спиной появился дикий черный медведь. Задняя дверь дома была закрыта, а потому войти на вечеринку с собственным диджеем зверю не удалось. Несмотря на это, было похоже, что он начал пританцовывать под ритмы музыки на улице.

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Джоди Флемминг был настолько увлечен любимым делом, что не сразу заметил лесного гостя. Примерно через минуту после его визита, мужчина обернулся и спокойно прогнал медведя, как будто ничего необычного не произошло.

Меня это не очень испугало. Я просто подумал, что это крутой опыт, и я был рад, что он наслаждается музыкой,

– сказал Джоди Флемминг.

Медведь пришел на домашнюю вечеринку к диджею