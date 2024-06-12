Что означает слово "краш": откуда оно взялось и когда его уместно употреблять

Слово "краш" в современной разговорной речи имеет несколько значений, в зависимости от контекста. Наиболее распространенное значение – это увлечение или сильная симпатия к кому-то, часто романтического характера.

Узнайте, что означает слово "краш" вместе с Развлечения 24.

Смотрите также Без двойных смыслов: что означает слово "токсик"

Происхождение слова

Термин происходит от английского "crush", что буквально означает "раздавить", но в сленговом употреблении означает "сильное чувство или восхищение к кому-то". Оно пришло к нам из англоязычной культуры, где его используют уже на протяжении десятилетий.

Это слово стало особенно популярным среди подростков и молодежи в середине 20-го века благодаря массовой культуре, кино, музыкальным песням и, конечно, социальным сетям.

В украинском языке слово "краш" стало популярным среди молодежи, которая часто использует его для описания своих чувств к кому-то, кто им нравится, но с кем они еще не имеют серьезных отношений.

Использование слова "краш"

"Краш" можно использовать в разных контекстах, главным образом для описания романтических или платонических чувств. Вот несколько примеров использования:

Романтическое увлечение: "У меня новый краш в классе, он такой милый." (У меня новое увлечение в классе, он такой милый.)

"У меня новый краш в классе, он такой милый." (У меня новое увлечение в классе, он такой милый.) Знаменитости: "Мой краш – это актер из этого сериала, он просто невероятный." (Мое увлечение – это актер из этого сериала, он просто невероятный.)

"Мой краш – это актер из этого сериала, он просто невероятный." (Мое увлечение – это актер из этого сериала, он просто невероятный.) Социальные сети: "Я всегда лайкаю фото своего краша в Instagram." (Я всегда ставлю лайки на фото своего увлечения в Instagram.)

Слово "краш" уместно использовать в неформальных разговорах, особенно среди молодежи или в контексте обсуждения социальных сетей, знаменитостей или романтических отношений. Употребление слова "краш" позволяет легко и кратко передать романтические или платонические чувства, добавляя выразительности в разговорную речь.