Женщина установила камеру возле фонтана с водой в своем дворе: кто к ней пришел – фото

Дженнифер Джордж из калифорнийского округа Сан-Диего живет в частном доме с большой территорией. В ее двор часто приходили разные животные и долгий период женщина просто наблюдала за ними. Но в один жаркий день в 2019 году она вынесла миску с водой для очередных гостей – семьи койотов, и, сама того не подозревая, обзавелась новым интересным хобби.
В Калифорнии часто бывает очень жарко, поэтому Дженнифер решила оставлять животным воду. Женщина начала с обычной металлической миски, но ее двор быстро стал популярным среди животных, которые приходили сюда освежиться. Тогда она поставила миску побольше, а позже и небольшой фонтанчик.
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Затем у Дженнифер появилась еще одна замечательная идея – установить у фонтана камеру, чтобы наблюдать за своими гостями. С тех пор женщина практически ежедневно делится в инстаграме фотографиями и видео с животными, которые ее посещают. Ее камера ловит различных животных – койотов, с которых все начиналось, собак, кроликов, енотов, скунсов, белок, мышей, птиц и многих других представителей фауны.
Вот так выглядит любимое место здешних животных
А вот кто регулярно сюда заглядывает
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Все фото из инстаграма jenniferegeorge.
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