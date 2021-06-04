Что это такое: жирафенок впервые увидел свою тень и попытался с ней поиграть – милое видео

В сети появилось одновременно смешное и трогательное видео с жирафенком, который живет в сафари-парке Монарт, в Австралии. Несколькомесячный малыш едва ли не впервые увидел свою тень, и, кажется, подумал, что это – его новый друг.

Забавный момент сняли на видео смотрители парка. С самого начала ролика жирафенок внимательно и несколько удивленно рассматривает свою тень. Похоже, что его заинтересовало это новое и непонятное явление, ведь он начал радостно вилять хвостиком.

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Малыш наклонился ближе к тени и несколько раз топнул лапой, будто призывая ее к игре. Но, конечно, тень не отреагировала на сигналы животного. В этот момент оператор рассмеялся, и жирафенок повернулся к нему.

Тебе нравится твоя тень? Это твой друг?,

– спросил он.

Однако, животное не ответило ему, а лишь снова посмотрело на тень. Похоже, что в какой-то момент оно поняло, что это не его новый приятель, и поиграть с ним не получится. Жирафенок выглядел немного растеряно и огорченно.

Жирафенок впервые видит свою тень: смотрите смешное видео