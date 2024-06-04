Горе-повариха устроила пожар на кухне: эпическое видео, которое вызывает смех сквозь слезы

Женщине из Коннектикута посчастливилось выжить после приготовления пищи. Дело в том, что когда она готовила обед, на кухне вспыхнул пожар.

Вместо того, чтобы вызвать спасателей, она решила самостоятельно потушить огонь. Этот инцидент она зафиксировала на видео.

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Что произошло на кухне

Как видно на обнародованном видеоролике, который набрал 6,2 миллиона просмотров в тиктоке, женщина готовила что-то на кухне. Вдруг кастрюля вспыхнула и из нее начал подниматься огонь.

Напуганная женщина побежала в гостиную и бросила горящую кастрюлю, едва не попав в собаку. Параллельно с этим она еще и упала на пол. Интересно, но, упав на пол, огонь в кастрюле потушился самостоятельно.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Женщина добавила, что надеется, что публикация этого видео поможет другим не совершить ту же ошибку.

Это нормально, если вы смеетесь. Это ваш знак, чтобы купить огнетушитель или противопожарное одеяло на вашу кухню... Мы не знали, что делать, и, хотя нам очень стыдно, мы надеемся, что люди смогут научиться и повторять наших ошибок,

– добавила она.

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