Замість того, аби викликати рятувальників, вона вирішила самотужки загасити вогонь. Цей інцидент вона зафіксувала на відео, передають Розваги 24.

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Що відбулося на кухні

Як видно на оприлюдненому відеоролику, який набрав 6,2 мільйона переглядів у тіктоці, жінка готувала щось на кухні. Аж раптом каструля спалахнула і з неї почав підійматися вогонь.

Налякана жінка побігла у вітальню і кинула палаючу каструлю, ледь не влучивши у собаку. Паралельно із цим вона ще й впала на підлогу. Цікаво, але, впавши на підлогу, вогонь у каструлі загасився самостійно.

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На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Жінка додала, що сподівається, що публікація цього відео допоможе іншим не зробити ту ж помилку.

Це нормально, якщо ви смієтеся. Це ваш знак, щоб купити вогнегасник або протипожежну ковдру на вашу кухню… Ми не знали, що робити, і, хоча нам дуже соромно, ми сподіваємося, що люди зможуть навчитися та не повторювати наших помилок,

– додала вона.

Раніше чоловік показав бургер із McDonald's 1995 року, який залишився незмінним протягом довгих років. Представники McDonald's пояснили довговічність бургера сухим середовищем, що перешкоджає розвитку цвілі та бактерій.