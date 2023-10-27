Роковая ошибка: женщина, выигравшая 12 миллионов долларов в лотерею, так и не получила свой приз

77-летняя Джанет Валенти несколько лет пытается доказать представителям лотереи, что именно она является обладательницей победного билета. Если бы не роковая ошибка женщины, то она бы имела 12 миллионов долларов.

Но выигрышный билет она случайно выбросила в мусорку еще в 1991 году.

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Дело в том, что много лет назад она приобрела лотерейный билет New York Lotto и забыла его проверить. Она оставила его на тумбочке вместе с другими билетами, а затем случайно выбросила все в помойку.

Валентине узнала о своей победе, увидев выигрышные номера в газете. Придя домой, она бросилась за своим билетом, но не нашла его.

Моя соседка, которая никогда в жизни, за все время, что я там живу, не выносила мой мусор на улицу, сделала это,

– рассказала позже американка.

К сожалению, когда она начала поиски билета, мусорные контейнеры уже пустовали. Отчаянная женщина обратилась к юристам для консультации, но ей сказали, что для получения приза необходимо иметь материальный лотерейный билет. Даже записи с камер наблюдения, которые были установлены в магазине, оказались не помогли ситуации.

"Я была в полном расстройстве. Я долго болел из-за этого", – вспомнила женщина.

Какая судьба постигла приз

17 июля 1992 года джекпот лотереи New York Lotto был возвращен в фонд лотереи штата. Ненужный приз стал рекордным по величине за всю историю Нью-Йорка.

Несмотря на случай 30-летней давности, американка продолжает упорно играть в лотерею. Но все, что она получает – это бесплатная игра или несколько долларов.

Раньше мы писали о женщине, выигравшей джекпот в казино. Но вместо рекордного приза она получила бесплатный обед и все.