Не может есть: как страдает женщина, вколовшая в губы бешеное количество филеров
Источник:Mirror
Блоггерша Виенна Вюрстель пожаловалась подписчикам, что не может нормально есть. Все из-за губ рекордно большого размера.
Очевидно, что губами на пол лица девушку "наградила" не природа, а косметологи.
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За все время косметических манипуляций девушка вколола в губы рекордное количество филеров – 30 миллилитров.
В последний раз, когда я давала 3 миллилитра, перед тем у меня было 7 миллилитров, перед этим я делала 7 миллилитров, я думаю, что всего в губах около 30 миллилитров. И я надеюсь, что в будущем смогу уколоть больше,
– сказала она.
Как выглядит девушка: смотрите видео
Как страдает девушка
Любительница бьюти-процедур рассказала, что сейчас ей трудно пить и говорить из-за размера ее губ, поэтому она питается "через трубочку". Однако даже при этом она не собирается останавливаться.
Подписчики Вюрстеля несколько шокированы размером ее губ. В комментариях они пишут, что если она будет продолжать в таком же духе, ее губы могут лопнуть.Любопытно! Еще одна девушка с "крупнейшими в мире губами" теперь нацелилась мать и самые большие скулы в мире, несмотря на то, что врачи отказываются делать ей инъекции в лицо, поскольку это может быть смертельным.