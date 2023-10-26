Не может есть: как страдает женщина, вколовшая в губы бешеное количество филеров

Блоггерша Виенна Вюрстель пожаловалась подписчикам, что не может нормально есть. Все из-за губ рекордно большого размера.

Очевидно, что губами на пол лица девушку "наградила" не природа, а косметологи.

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За все время косметических манипуляций девушка вколола в губы рекордное количество филеров – 30 миллилитров.

В последний раз, когда я давала 3 миллилитра, перед тем у меня было 7 миллилитров, перед этим я делала 7 миллилитров, я думаю, что всего в губах около 30 миллилитров. И я надеюсь, что в будущем смогу уколоть больше,

– сказала она.

Как выглядит девушка: смотрите видео

Как страдает девушка

Любительница бьюти-процедур рассказала, что сейчас ей трудно пить и говорить из-за размера ее губ, поэтому она питается "через трубочку". Однако даже при этом она не собирается останавливаться.

Подписчики Вюрстеля несколько шокированы размером ее губ. В комментариях они пишут, что если она будет продолжать в таком же духе, ее губы могут лопнуть.